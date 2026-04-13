В Татарстане отменили режим ЧС после пожара на НКНХ
Ограничения для органов управления и сил ликвидации ЧС сняты
В Татарстане отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в Нижнекамске. Соответствующее распоряжение подписал раис республики.
Документ предусматривает отмену режима ЧС для органов управления и сил, задействованных в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
Режим ЧС вводился после пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим».
Ранее «Реальное время» писало, что в результате происшествия на территории предприятия погибли 12 человек, среди них сотрудники НКНХ, треста «Татспецнефтехимремстрой» и пожарной службы.
