В проект нового КоАП добавили новые штрафы для водителей

В проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) добавили новые нормы, касающиеся водителей, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект нового кодекса Минюста.



Ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского. Если сейчас штраф обходится нарушителю в 500–800 рублей, то по новому кодексу за неоднократный отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан, водитель заплатит 40 тысяч рублей.

За управление автомобилем с грязным нечитаемым номером водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав, если это не первый такой случай. Нарушение по чрезмерной тонировке оценили в 3 тысячи рублей.

Водится штраф в 1–2 тыс. рублей за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования»: сюда входят снегоходы, болотоходы, кроссовые мотоциклы, мотоблоки и др. при выезде на проезжую часть.

Фото: realnoevremya.ru

В законопроект включили санкции за систематические нарушения: опасное вождение, парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из авто.

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ войдет новая мера наказания за опасное вождение на дорогах. Речь идет о резких перестроениях через две полосы, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах и др.

Маргарита Головатенко