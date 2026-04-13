Названа средняя зарплата дизайнера интерьера в Татарстане

В среднем по России дизайнеры зарабатывают почти 100 тыс. рублей

Средняя зарплата дизайнера интерьера в Татарстане составляет 79 тыс. рублей. Если рассматривать модальную зарплату, то есть доход, который чаще всего встречается в вакансиях, то он доходит до 100 тыс. рублей. Об этом «Реальному времени» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

Она отметила, что дизайнеры работают в разных направлениях, но чаще всего на рынке востребованы дизайнеры интерьера или одежды.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты среди российских дизайнеров зафиксированы в Крыму (663,1 тыс. рублей по итогам января 2026 года). На втором месте — Москва (128,6 тыс.), а на третьем — Тверская область (118,6 тыс.). В среднем по России доход таких специалистов — 96 тыс., пишет РИА «Новости».

— У меня были кандидаты из Казани, работающие дизайнерами одежды. К слову, компании из Москвы и Санкт-Петербурга часто нанимают специалистов из столицы Татарстана, так как человек удаленно может делать тот же самый объем, однако оплата его труда стоит дешевле, чем у столичных экспертов, — сказала Лоикова.

По ее словам, дизайнеры, которые работают с искусственным интеллектом, с визуальным или видеоконтентом, а также с рекламой, и вовсе могут зарабатывать до 200 тыс. и даже 300 тыс. рублей в месяц.

Никита Егоров