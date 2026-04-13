В Татарстане с 14 апреля откроется паромная переправа Аракчино — Верхний Услон
Запуск судов запланирован ориентировочно на 15:00 мск
Завтра, ориентировочно в 15:00, планируется запуск паромной переправы между населенными пунктами Аракчино и Верхний Услон. Об этом сообщает пресс-служба.
Администрация сообщает, что о точном времени открытия переправы будет сообщено дополнительно. Информация про открытие паромной переправы Зеленодольск — Нижние Вязовые пока не появлялась.
Напомним, что ранее перед началом навигации в Татарстане 44 судна не прошли санитарную проверку.
