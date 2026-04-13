Новости общества

10:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане с 14 апреля откроется паромная переправа Аракчино — Верхний Услон

17:53, 13.04.2026

Запуск судов запланирован ориентировочно на 15:00 мск

Фото: Динар Фатыхов

Завтра, ориентировочно в 15:00, планируется запуск паромной переправы между населенными пунктами Аракчино и Верхний Услон. Об этом сообщает пресс-служба.

Администрация сообщает, что о точном времени открытия переправы будет сообщено дополнительно. Информация про открытие паромной переправы Зеленодольск — Нижние Вязовые пока не появлялась.

Напомним, что ранее перед началом навигации в Татарстане 44 судна не прошли санитарную проверку.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также