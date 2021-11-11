Распродажи в разгар QR-режима: казанцы на 5-м месте по онлайн-покупкам товаров со скидкой

Казань стала пятой по активности на распродажах AliExpress

«Черная пятница», которая традиционно проводится в последнюю пятницу ноября, ежегодно вызывает ажиотаж на покупки товаров со скидками. Перед ней разогрев идет через масштабную распродажу «11.11» — или же Всемирный день шопинга.

В этом году жители столицы Татарстана проявили активный интерес к товарам на онлайн-площадках. Впрочем, этому вполне можно найти объяснение — не все казанцы могут попасть в торговые центры из-за отсутствия QR-кодов, без которых допуск на офлайн-шопинг перекрыт. Спрос со стороны казанцев на онлайн-покупки в преддверии «черной пятницы» в этом году такой интенсивный, что столица Татарстана оказалась на пятом месте в рейтинге самых активных городов на «AliExpress Россия» (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

Лидером в стремлении скупить товары со скидкой оказалась Москва. В тройку самых активных городов по онлайн-покупкам на AliExpress в сезон ноябрьских скидок вошли Краснодар и Санкт-Петербург. На четвертом месте — Самара. Благодаря интересу к онлайн-покупкам товаров по скидке в десятку рейтинга самых активных городов на AliExpress попали также Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Нижний Новгород. Замкнул топ-10 Воронеж.

Не все казанцы могут попасть в торговые центры из-за отсутствия QR-кодов, без которых допуск на офлайн-шопинг перекрыт. Фото: Ринат Назметдинов

Заполнять свои виртуальные корзины казанцы и жители других городов начали еще в преддверии масштабной распродажи. Только за период с 28 октября по 7 ноября товары отложили 10,5 миллиона россиян.

Чаще всего покупатели проявляют интерес к зарубежным товарам — в корзинах россиян, как правило, около трех отечественных товаров и 10 импортных. К слову, среди них можно найти и новогоднюю атрибутику, хотя до праздника еще почти два месяца.

Самой популярной категорией для закупок к сегодняшнему дню стали товары отечественного производства для дома и сада, а также бытовая техника. Закупаются на распродажах и автолюбители — категория товаров для них замкнула топ-3. Большой интерес со стороны онлайн-покупателей зафиксирован также на косметику и потребительскую электронику. К слову, популярностью пользуются портативные зарядники и пульсоксиметры. Что касается женской одежды, мобильных телефонов и аксессуаров, то тут россияне отдают предпочтение зарубежным производителям.

«11.11»

Глобальную акцию «11.11», ставшую ежегодной, запустили в 2009 году основатели интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма и Дэниел Чжан. Идею переняли интернет-магазины и маркетплейсы по всему миру — каждый ноябрь начали проводить масштабные распродажи.



— Сегодня мы ожидаем не менее 150 тысяч заказов, это в 2,5—3 раза больше, чем среднесуточно в октябре этого года. И на порядок больше, чем в 2020-м. Средний чек вырос в полтора-два раза к октябрю, — рассказала «Реальному времени» заместитель генерального директора KazanExpress Ксения Лукичева.

С ограничениями, введенными в Татарстане на фоне пандемии, увеличение количества заказов казанский маркетплейс не связывает. Такая тенденция — следствие развития площадки, уверяет KazanExpress.

— «11.11» — это главная распродажа года, во время которой покупательская активность необычайно высока. Второй и третий всплеск мы ожидаем в «черную пятницу» (последняя пятница ноября) и ближе к Новому году, — добавила Лукичева.

Белые футболки в «черную пятницу»

В России ноябрьские распродажи, которые порой растягиваются на весь месяц, проходят на всех маркетплейсах. Так, например, перед их стартом пользователи Ozon пополнили свои корзины более чем 4 миллионами товаров, на которые продавцы объявили скидки. При этом большая часть россиян выжидает щедрого предложения от онлайн-продавцов на товары повседневного спроса — средства для посудомоечных машин и мытья посуды, кофе в капсулах, корм для кошек, зубные щетки, пасты и т.п., а также уходовую косметику.

Женщины в этом году проявили большой интерес к онлайн-покупкам футболок, которые можно приобрести со скидкой до 75%. Предпочитают они их в белом цвете — такой вариант выбирают в 9 из 10 случаев.

В период распродажи россияне также предпочитают обновлять гаджеты — в корзины они добавили 87 тысяч акционных смартфонов. Самоизоляция и переход на удаленный режим работы, из-за которых граждане стали больше времени находиться дома, судя по всему, повысил интерес к уборке — россияне начали активно скупать роботы-пылесосы. Популярностью пользовались и телевизоры.



По мнению некоторых экспертов, коронакризис и вызванное им падение доходов граждан, наоборот, должны были поспособствовать активности на распродажах. Фото: Люция Кашапова

Для интернет-торговли ограничения в плюс

В прошлом году «черная пятница» тоже проходила в условиях пандемии, но все же не при столь жестких ограничениях. Ни возможность заразиться COVID-19, ни требование соблюдать социальную дистанцию, ни коронакризис не удерживали россиян, в том числе и казанцев, от шопинга в торговых центрах.



По мнению некоторых экспертов, коронакризис и вызванное им падение доходов граждан, наоборот, должны были поспособствовать активности на распродажах. Такую позицию в прошлом году в беседе с «Реальным временем» высказал председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.



Однако рост продаж в дни ноябрьских скидок по большей части приходился на онлайн-площадки. Как год назад рассказывал «Реальному времени» основатель KazanExpress Линар Хуснуллин, в интернет-торговле кризиса из-за пандемии нет. Эффект от нее, наоборот, положительный — этот сегмент растет. В прошлом году из-за самоизоляции рынок интернет-торговли вырос сразу на 60—70%, хотя обычно эти цифры почти в два раза меньше — от 35 до 40%. Популярность «черной пятницы», по словам Хуснуллина, из года в год остается примерно на одном и том же уровне.

Татьяна Демина