В Госдуме появится рабочая группа по регулированию обращения биткоина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, которая займется вопросами правового регулирования биткоина и криптовалют. Предложение прозвучало в ходе заседания нижней палаты парламента в четверг.

Тему в своем выступлении поднял депутат от ЛДПР, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он указал на «отсутствие правового регулирования», из-за которого «правоохранительные органы вообще попадают в тупик».

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— Мы думаем, что от эффекта регулирования гражданам будет защита, понятная процедура, простое налогообложение, государству — прозрачность, контроль и поступления в бюджет, а предпринимателям — возможность ведения легального бизнеса. Потому что сейчас, занимаясь майнингом, кто только что не придумывает, а физические лица вообще занимаются этим нелегально, — приводит ТАСС его слова.

10 ноября стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум. Цена на криптовалюту достигла $69 тысяч.



В понедельник Минэкономразвития России предложило официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью. Легализация этого может быть выгодна и государству, и криптоиндустрии, предположили в ведомстве.



Татьяна Леухина