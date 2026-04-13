На нацпроекты Татарстана предусмотрено 53,8 млрд рублей в 2026 году

Финансирование включает 28,8 млрд рублей федеральных средств и 25 млрд рублей из бюджета

По состоянию на 1 апреля 2026 года исполнение по расходам, направленным на реализацию нацпроектов, составило 9,3 млрд рублей, что соответствует 17,2% от годовых бюджетных назначений в Татарстане, сообщает Минфин РТ.

Основные объемы финансирования пришлись на национальные проекты «Семья» — 3,9 млрд рублей, «Беспилотные авиационные системы» — 2,0 млрд рублей, «Инфраструктура для жизни» — 1,5 млрд рублей, и «Молодежь и дети» — 1,1 млрд рублей.

В 2026 году на реализацию 11 национальных проектов в бюджете республики предусмотрены ассигнования в объеме 53,8 млрд рублей. Из них 28,8 млрд рублей выделяются из федерального бюджета, 25 млрд рублей — из бюджета Татарстана.



Ариана Ранцева