Итоги дня: мигранты штурмуют УФМС в Казани, новый рекорд цены на газ, розыгрыш денег среди вакцинированных
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 15 сентября.
- В России объявили 500 победителей первого тиража розыгрыша денег среди привившихся от коронавируса на основании Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Узнать номера победивших сертификатов можно на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Всего определят тысячу победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября.
- Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды и стремится к $1000 за 1 тыс. кубометров. Сегодня днем стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс нидерландского TTF на бирже достигла €79 за МВт·ч, или $964 за 1 тыс. кубов. Цена газа на протяжении месяца уже превышала отметки в $770, $780, $790, $800 и $850 за 1 тыс. куб. метров.
- ФСБ России сообщила о попытках Главного управления разведки Минобороны Украины организовать акции протеста в Крыму против законных действий власти и правоохранительных органов. Сделать это оно намеревалось через запрещенную в России организацию «Меджлис крымско-татарского народа»*, рассказали задержанные за подрыв газопровода в селе Перевальном.
- В Казани до 22 сентября продлили заявочную кампанию на международный архитектурный конкурс на лучшую концепцию нового здания театра им. Галиаскара Камала, обвяленный еще в конце июля. Решение принято по просьбам зарубежных конкурсантов, которые не успели изучить историческую и техническую документацию от организаторов. Семь финалистов конкурса в октябре определит международное жюри под председательством мэра Казани Ильсура Метшина. На сегодняшний день поступило уже 400 заявок.
- В Казани внедрят систему навигации туристов с QR-кодами. Планируется создать единый туристический код центра города, который свяжет исторические улицы столицы Татарстана единой концепцией. Появятся новые прогулочные зоны, организуют туристические информационные центры, а все вывески оформят в едином стиле.
- В соцсетях появилось видео, как в Казани мигранты пытаются взять штурмом УФМС — толпа собралась у входа в здание. В результате возникла давка, люди буквально лезли по головам друг друга, слышались крики женщин. «Бывает такое, они пошли наплывом, так как скоро все заканчивается (срок регистрации, — прим. ред.), до последнего тянут. УФМС принимает граждан в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию «Реальному времени» в пресс-службе МВД по Татарстану.
- Тем временем в Кремле заявили, что в России острая нехватка рабочих-мигрантов наблюдается в целом ряде отраслей. Проблема «является предметом озабоченности Кабинета министров». Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, то власти придерживаются позиции, что их должны принимать на постоянной основе.
- Минфин Татарстана готовится провести «посткоронавирусную» корректировку бюджета республики в связи с перевыполнением прогнозных поступлений на 12—15 млрд рублей. За 8 месяцев 2021 года ситуация с поступлением доходов стабилизировалась, а казна оправилась от шока пандемийного 2020 года. С начала года в консолидированный бюджет поступило 149,3 млрд рублей, или 55% от плана, а в республиканский бюджет — 125,5 млрд рублей, или 54,6% от плана. С большим перевыполнением идут платежи по налогу на прибыль, собрано свыше 53 млрд рублей, или 71% от годового плана.
- Поставки газа по «Северному потоку — 2» 1 октября еще не начнутся, как ранее анонсировало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. На сегодняшний день Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) рассматривает документы на сертификацию «Северного потока — 2» как независимого газотранспортного оператора. Это займет до четырех месяцев.
- В Казани в дни выборов, с 17 по 19 сентября, введут ограничение движения на нескольких участках дорог. С 20.00 17 сентября до 7.00 19 сентября для автомобилей станет недоступна улица Профсоюзная (участок от улицы Астрономической до улицы Чернышевского), с 0.00 до 24.00 17 сентября ограничат доступ на парковку центра семьи «Казан». Кроме того, с 0.00 до 24.00 19 сентября закроют объездную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена».
- Одновременно с этим в единый день голосования, 19 сентября, в Казани продлят работу наземного общественного транспорта. Он будет курсировать по графику выходного дня, но до 23.30. В Ассоциации АТП РТ обратились к пассажирам с просьбой не прятать от кондукторов браслет «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем», обеспечивающий в дни выборов бесплатный проезд.
- Кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в Москве. Прежний приговор сроком 7,5 года колонии общего режима оставлен в силе. Защита настаивала на смягчении наказания, так как Ефремов полностью признал вину, однако гособвинитель заявил в суде, что актер больше не способен приносить пользу обществу.
- Власти Нижнекамска намерены запретить строительство новых торговых центров и заняться ребрендингом уже существующих площадок. Первый заместитель главы исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев объяснил, что ТЦ в городе избыток, а площадь свободной земли уменьшается.
- В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране снизилась «иммунная прослойка» людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, а переболевшие COVID-19 — новая группа риска для этой болезни. Глава ведомства Анна Попова призвала россиян активно прививаться от гриппа, обратив внимание, что благодаря вакцинации в прошлом году в России «гриппа практически не видели».
- В казанском Кремле прошел торжественный прием от имени президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой в честь лучших семей республики. На мероприятие пригласили 46 семей. Отличившимся вручили орден РФ «Родительская слава» и медали «Ана даны — Материнская слава».
- После презентации новых iPhone 13 изменились цены на другие смартфоны Apple — некоторые модели стали дешевле, а другие снимаются с производства. Снижаются цены на iPhone 12, а модели iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max перестают выпускаться. Для россиян самыми доступными останутся iPhone SE и iPhone 11. Татарстанцы, в свою очередь, могут получить «яблочный телефон» бесплатно, выиграв его в челлендже #МойТатарстан, который пройдет в дни выборов, с 17 по 19 сентября.
- Курс евро обновил минимум 2021 года — он опустился ниже 85,75 рубля. На московской бирже они снизился на 38 копеек и составил 85,73 рубля по состоянию на 16.50 (по мск). Курс доллара упал до 72,53 рубля (-36 копеек).
Россия остановила техническое проектирование лунной сверхтяжелой ракеты. Предполагалось, что разработка завершится уже в октябре 2021 года. Гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов не исключил, что реализация проекта продолжится после уточнения программы.
Марихуану могут исключить из списка запрещенных веществ для спортсменов. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начнет пересмотр списка препаратов, запрещенных для применения в спорте, не ранее 2022 года. Исполком организации посчитал необходимым провести новые научные исследования по вопросу влияния каннабиноидов на выступления спортсменов.
* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским, запрещено в России (решение ВС Крыма от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 29.09.2016).
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