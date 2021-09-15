Цена газа в Европе установила новый рекорд, достигнув $850 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе вновь установила новый исторический рекорд. В ходе торгов она достигла $850 за 1 тыс. куб. метров, пишет RT.

Напомним, цена на газ в Европе побила рекорд и накануне. В ходе торгов 14 сентября она превысила $810 за 1 тыс. кубических метров. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $810,32 за 1 кубометр, или €66,3 за МВт·ч. Ранее цена газа превышала отметки в $770, $780, $790 и $800 за 1 тыс. куб. метров.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» «Газпром» может начать уже с 1 октября этого года. Прокачивать его по обеим ниткам трубопровода планируется уже к 1 декабря 2021 года. Сроки поставок газа в газотранспортную систему Европы определит регулятор Германии.

Татьяна Демина