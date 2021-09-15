В Казани внедрят систему туристической навигации с QR-кодами

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани внедрят систему туристической навигации с QR-кодами. Ее появление в столице Татарстана обсудили президент республики Рустам Минниханов и глава Ростуризма Зарина Догузова.

Планируется создать единый туристический код центра Казани. Он свяжет исторические улицы столицы Татарстана единой концепцией.

В центре татарстанской столицы появятся новые прогулочные зоны, организуют туристические информационные центры. Кроме того, все вывески оформят в едином стиле, сообщается на сайте Ростуризма.

Фото: Максим Платонов (архив)

13 сентября в столицу Татарстана прибыл первый субсидированный чартерный рейс Москва — Казань. Туристам, прибывшим в республику, предложена насыщенная пятидневная программа с посещением Болгара и Свияжска. В стоимость путевки включено все — и перелет, и питание, и проживание в гостинице, и трансферы. Ростуризм уже рассматривает возможность запуска чартерного рейса по маршруту Казань — Минеральные Воды.

Татьяна Демина