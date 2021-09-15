В Казани внедрят систему туристической навигации с QR-кодами
В Казани внедрят систему туристической навигации с QR-кодами. Ее появление в столице Татарстана обсудили президент республики Рустам Минниханов и глава Ростуризма Зарина Догузова.
Планируется создать единый туристический код центра Казани. Он свяжет исторические улицы столицы Татарстана единой концепцией.
В центре татарстанской столицы появятся новые прогулочные зоны, организуют туристические информационные центры. Кроме того, все вывески оформят в едином стиле, сообщается на сайте Ростуризма.
13 сентября в столицу Татарстана прибыл первый субсидированный чартерный рейс Москва — Казань. Туристам, прибывшим в республику, предложена насыщенная пятидневная программа с посещением Болгара и Свияжска. В стоимость путевки включено все — и перелет, и питание, и проживание в гостинице, и трансферы. Ростуризм уже рассматривает возможность запуска чартерного рейса по маршруту Казань — Минеральные Воды.
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