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В Казани сняли на видео, как мигранты пытаются штурмом взять здание УФМС

09:31, 15.09.2021
В Казани сняли на видео, как мигранты пытаются штурмом взять здание УФМС
Фото: кадр видео из соцсетей

В Казани мигранты пытаются штурмом взять здание управления федеральной миграционной службы. Кадры с места опубликованы в соцсетях.

На кадрах видно, что толпа буквально заполонила вход в здание. Возникла давка, слышны крики женщин. Люди буквально лезут по головам друг друга.

Вероятнее всего, мигранты хотят продлить регистрацию, которая истекает сегодня.

При этом в России пока продолжает действовать до 30 сентября срок временного пребывания в России иностранных граждан, не имеющих на это оснований. Срок продлил президент России Владимир Путин.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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