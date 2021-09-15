В Казани сняли на видео, как мигранты пытаются штурмом взять здание УФМС
В Казани мигранты пытаются штурмом взять здание управления федеральной миграционной службы. Кадры с места опубликованы в соцсетях.
На кадрах видно, что толпа буквально заполонила вход в здание. Возникла давка, слышны крики женщин. Люди буквально лезут по головам друг друга.
Вероятнее всего, мигранты хотят продлить регистрацию, которая истекает сегодня.
При этом в России пока продолжает действовать до 30 сентября срок временного пребывания в России иностранных граждан, не имеющих на это оснований. Срок продлил президент России Владимир Путин.
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