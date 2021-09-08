Bloomberg: поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться уже с 1 октября

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» «Газпром» может начать уже с 1 октября этого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода планируется уже к 1 декабря 2021 года. Сроки поставок газа в газотранспортную систему Европы определит регулятор Германии.

Фото: nord-stream2.com

6 сентября компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что строители уложили последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток — 2». На следующем этапе они состыкуют немецкую и датскую секции трубы. После этого начнутся пусконаладочные работы. Газопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Татьяна Демина