ФСБ сообщила о попытках разведки Украины организовать протестные акции в Крыму через «Меджлис»*

ФСБ России сообщила о попытках разведки Украины организовать акции протеста в Крыму через запрещенную в России организацию «Меджлис крымско-татарского народа»*. Об этом сообщили задержанные за подрыв газопровода в селе Перевальное.

Уточняется, что протесты, которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины через «Меджлис»*, планировались против законных действий власти и правоохранительных органов Крыма. Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода на полуострове в 2017 году. Двоих из них арестовали. Под стражу заключили также подозреваемого в пособничестве в совершении этого преступления.



* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским, запрещено в России (решение ВС Крыма от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 29.09.2016).

Татьяна Демина