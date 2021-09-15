Пассажиров автобусов в Казани просят не прятать от кондукторов браслет в дни выборов

В Ассоциации АТП РТ обратились к пассажирам с просьбой не прятать от кондукторов браслет «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!».

С 17 по 19 сентября проезд в автобусах по браслету будет бесплатным. Браслет необходимо держать на виду.

«Перевозчики просят не прикрывать браслет одеждой. Браслет должен быть хорошо виден кондуктору с момента вашей посадки в автобус до момента выхода из автобуса. Браслет должен быть на виду, чтобы избежать возможности каких-либо инцидентов», — говорится в сообщении.

При этом кусочек от браслета не является целым браслетом и не дает права бесплатного проезда в автобусах. На нем должна полностью читаться надпись «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!».



Ранее на территории Татарстана начали работу 2 810 участковых избирательных комиссий (УИК). Кроме того, открылись 46 избирательных участков в местах временного пребывания граждан.

Ольга Плешкова