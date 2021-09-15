В Казани в дни выборов ограничат движение на нескольких участках дорог

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в дни выборов, с 17 по 19 сентября, введут ограничение движения на нескольких участках дорог. Это связано с проведением нескольких крупных мероприятий.

С 20.00 17 сентября до 7.00 19 сентября для автомобилей будет недоступна улица Профсоюзная (участок от улицы Астрономической до улицы Чернышевского). Там 18 сентября состоится мультиформатный молодежный фестиваль.

С 0.00 до 24.00 17 сентября ограничат доступ на парковку центра семьи «Казан». В пятницу вечером там будет работать автокинотеатр, посетить который смогут обладатели браслета «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!», сообщается на сайте мэрии Казани.

С 0.00 до 24.00 19 сентября закроют объездную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена» — там состоится большой праздник, посетить который смогут только получившие браслеты на избирательном участке после голосования. Там запланирована работа тематических площадок и концерт. В завершение вечера казанцы смогут увидеть праздничный салют.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в единый день голосования, 19 сентября, наземный общественный транспорт в Казани будет работать по графикам выходного дня, однако его работу продлят до 23.30. В Ассоциации АТП РТ обратились к пассажирам с просьбой не прятать от кондукторов браслет «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем», обеспечивающий в дни выборов бесплатный проезд.

По решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября. О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина