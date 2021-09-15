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После выхода iPhone 13 подешевели другие смартфоны Apple

14:41, 15.09.2021
После выхода iPhone 13 подешевели другие смартфоны Apple
Фото: скриншот

После выхода iPhone 13 изменились цены на другие смартфоны Apple. Некоторые модели стали дешевле, а другие снимаются с производства.

iPhone 12 подешевеют: iPhone 12 mini с 64 ГБ будет стоить 54,9 тыс. рублей, а iPhone 12 с аналогичным объемом памяти обойдется в 64,9 тыс. рублей. Кроме того, из продажи исчезнут модели iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — их снимут с производства, пишет «РИА Новости».

Фото: скриншот

В России самыми доступными останутся iPhone SE и iPhone 11 — первый оценивается в 39,9 тыс. рублей, второй за версию 64 ГБ обойдется в 49,9 тыс. рублей.

Вчера Apple официально презентовала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Смартфоны внешне крайне похожи на 12-е поколение. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — теперь они выстроены по диагонали.

Алексей Нечаев
ТехнологииОбщество

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