В Казани ликвидировали очередь из мигрантов у здания УФМС
Очередь у здания УФМС ликвидировали. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по Татарстану.
«Бывает такое, они пошли наплывом, так как скоро все заканчивается (срок регистрации — прим. ред), до последнего тянут. УФМС принимает граждан в штатном режиме», — сообщили «Реальному времени».
Ранее в Казани сняли на видео, как мигранты пытаются штурмом взять здание УФМС. На кадрах видно, что толпа заполонила вход в здание. Возникла давка, слышны крики женщин. Люди буквально лезли по головам друг друга.
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