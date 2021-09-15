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В Казани ликвидировали очередь из мигрантов у здания УФМС

12:01, 15.09.2021
В Казани ликвидировали очередь из мигрантов у здания УФМС
Фото: МВД по РТ

Очередь у здания УФМС ликвидировали. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по Татарстану.

«Бывает такое, они пошли наплывом, так как скоро все заканчивается (срок регистрации — прим. ред), до последнего тянут. УФМС принимает граждан в штатном режиме», — сообщили «Реальному времени».

Фото: МВД по РТ

Ранее в Казани сняли на видео, как мигранты пытаются штурмом взять здание УФМС. На кадрах видно, что толпа заполонила вход в здание. Возникла давка, слышны крики женщин. Люди буквально лезли по головам друг друга.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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