В Кремле заявили о нехватке рабочих-мигрантов в целом ряде отраслей

В России острая нехватка рабочих-мигрантов наблюдается в целом ряде отраслей. Проблема «является предметом озабоченности кабинета министров», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, правительство занимается вопросом дефицита рабочих кадров на фоне оттока иностранцев из России. «Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, они должны приниматься на постоянной основе», — заявил Песков.

Он напомнил, что власти в приоритетном порядке стараются обеспечить законность в миграционном режиме. Однако каких-либо мер на федеральном уровне по урегулированию ситуации в этой области принимать пока не планируется, пишет «РИА Новости».

Фото: Дарья Пинегина

Накануне Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что решить проблему нехватки кадров из-за оттока мигрантов поможет привлечение к работе граждан пенсионного возраста. Для этого работающим пенсионерам надо проиндексировать пенсии.

Тем временем в России участились случаи происшествий с участием мигрантов. Так, под Сергиевым Посадом, в деревне Бужаниново, местные жители устроили сход после изнасилования и убийства пожилой женщины. Они потребовали наказать убийц и ликвидировать общежитие для мигрантов. В преступлении правоохранительные органы подозревают троих иностранцев, приехавших на заработки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отреагировал на жалобы и распорядился закрыть общежитие для мигрантов. Иностранцы покинули здание.



Кроме того, из России депортировали сотни человек после серьезных правонарушений, в том числе массовых драк, с участием мигрантов, которые произошли в Москве. При этом большинство из иностранцев в столице ведет себя законопослушно — они регистрируются, получают и оплачивают патенты, трудятся на порой тяжелых работах, рассказал мэр города Сергей Собянин.



ЧП с участием мигрантов произошли в Татарстане. В общежитии Нижнекамска в августе ввели комендантский час, после того как на бытовой почве вахтовики, командированные и мигранты устроили массовые беспорядки. Ограничение установлены на неопределенный срок.



Татьяна Демина