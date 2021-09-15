Кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову

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Кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову. Прежний приговор сроком 7,5 года колонии общего режима оставлен в силе, пишет «РИА Новости».

Защита настаивала на смягчении наказания, так как Михаил Ефремов полностью признал вину. Гособвинитель же на суде заявил, что Михаил Ефремов больше не способен приносить обществу пользу.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора.



Напомним, что 8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима. При этом ему зачли время под домашним арестом, и в итоге на момент вынесения приговора ему осталось провести в заключении 7 лет и 10,5 месяца.



Ольга Плешкова