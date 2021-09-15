В Казани продлили заявочную кампанию конкурса на лучшую концепцию нового здания театра Камала

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани продлили заявочную кампанию на международный архитектурный конкурс на лучшую концепцию нового здания театра им. Галиаскара Камала. Решение принято по просьбам зарубежных конкурсантов.

Отмечается, что предоставленного времени им оказалось недостаточно, чтобы успеть изучить историческую и техническую документацию от организаторов (информацию о театре, татарской культуре, озере Кабан и участке на берегу озера Нижний Кабан по улице Хади Такташа, где построят новое здание театра).

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 22 сентября. На сегодняшний день их поступило уже 400, сообщается на сайте мэрии Казани.

Семь финалистов конкурса в октябре определит международное жюри под председательством мэра Казани Ильсура Метшина. Они разработают предложения по новому зданию театра Камала.

Фото: Максим Платонов

Для финалистов организуют онлайн-семинары, на которых они ознакомятся с местностью, и воркшопы с участием ведущих экспертов градостроительной отрасли. Они также посмотрят лучшие спектакли театра с переводом на русский и английский языки и познакомятся с труппой. Иностранные участники смогут очно посетить Казань в ноябре в ходе установочного семинара.

Победителя конкурса определят с помощью голосования членов международного жюри. За первое место предусмотрена награда в размере 2,5 млн рублей, за второе — 1,5 млн рублей, за третье — 1 млн рублей.

Международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра Камала объявили в конце июля. Ориентировочно новое здание театра построят в 2025 году. Оно появится между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан.



В мае стало известно о том, что здание театра по адресу Татарстан, 1 реконструируют. Там отремонтируют сцену, зрительный зал и гримерки, оборудуют современное комфортное пространство, кафе с видом на Кабан. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина