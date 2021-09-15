Татарстан воздержится от новых бюджетных кредитов

Казна Татарстана оправилась от коронавирусного шока, отыграв прошлогодние потери в 40 млрд рублей. «Естественный» прирост налоговых сборов перевыполнен на 12—15 млрд

Казна Татарстана оправилась от коронавирусного шока, перестав нуждаться в федеральной поддержке. «В этом году потребности в бюджетных кредитах нет», — заявил замминистра финансов РТ Алексей Шишкин об исполнении долговых обязательств на заседании бюджетного Комитета Госсовета РТ. Из-за опережающего роста налоговых поступлений Минфин РТ готовится провести «посткоронавирусную» корректировку бюджета-2021. Уже сейчас прирост доходов составил 12—15 млрд рублей. До уровней относительно благоприятных 2018—2019 годов еще далеко, но и федеральный центр проявил благосклонность, предоставив отсрочку по кредитам на 9 лет.

Отыграть финансовый провал в пандемию

Минфин РТ готовится провести «посткоронавирусную» корректировку бюджета РТ в связи с перевыполнением прогнозных поступлений на 12—15 млрд рублей, заявил замминистра Алексей Шишкин. Отчитываясь о ходе исполнения бюджета за 8 месяцев этого года, он сообщил, что ситуация с поступлением доходов стабилизировалась, а казна оправилась от шока 2020 года.

По его данным, с начала года в консолидированный бюджет поступило 149,3 млрд рублей, или 55% от плана, а в республиканский бюджет — 125,5 млрд рублей, или 54,6% от плана. С большим перевыполнением идут платежи по налогу на прибыль, собрано свыше 53 млрд рублей, или 71% от годового плана. Из федерального бюджета поступили целевые средства на 21 млрд рублей. В целом казна получила на 40 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Именно столько республиканский бюджет потерял в 2020 году, когда сильно «просели» сборы по налогу на прибыль.

— Темпы хорошие и по сравнению с прошлым годом, когда мы были вынуждены брать кредиты из федерального бюджета, существенно отличаются. В этом году такой потребности нет, — уточнил докладчик. — Прошлый год был достаточно провальным, а 2019-й был более стабильным, — охарактеризовал благополучную тенденцию Алексей Шишкин.

Минфин РТ готовится провести «посткоронавирусную» корректировку бюджета РТ в связи с перевыполнением прогнозных поступлений на 12—15 млрд рублей, заявил Алексей Шишкин (справа)

За 8 месяцев этого года собрано 209,3 млрд рублей в консолидированный бюджет, в республиканский — 176,4 млрд рублей.

— Идет своевременное финансирование всех запланированных расходов, — заверил замминистра финансов РТ.

Минфин РТ прогнозирует еще более значительный рост налогов к концу года. «Видимо, по итогам девяти месяцев можно будет выходить с предложением в Госсовет об увеличении бюджета», — заметил спикер.

— За 9 месяцев картина еще больше улучшится, а к концу года поступления увеличатся. По всей вероятности, будем вносить уточнения на ваше рассмотрение, — отметил Шишкин.

Напомним, что доходы бюджета РТ утверждены в объеме 274,6 млрд рублей, расходы — 281,7 млрд рублей, дефицит — 7 млрд рублей.

Минфин РТ подписал соглашение о реструктуризации бюджетного кредита на 2,1 млрд рублей. Фото minfin.tatarstan.ru

Еще одна отсрочка на 9 лет

Федеральный центр проявил благосклонность, предоставив отсрочку по кредитам на 9 лет. Минфин РТ подписал соглашение о реструктуризации бюджетного кредита на 2,1 млрд рублей, взятого на покрытие бюджетного дефицита в конце 2020 года.

Как сообщил Алексей Шишкин, в июне этого года Татарстан, наряду с остальными регионами, принял участие в реструктуризации бюджетных кредитов субъектов РФ.

— Мы тоже приняли участие по кредиту в 2,1 млрд рублей, который был выдан в декабре 2020 года. Изначально срок погашения был установлен на 1 июля этого года, — сообщил он. — Но в результате реструктуризации срок погашения был продлен на 9 лет — до 2029 года.

По его условиям, республика обязана выплачивать по 5% от суммы долга в течение периода с 2021 по 2024 год, а с 2025 по 2029 год — по 16% от суммы долга. В результате казна сможет сэкономить около 2 млрд рублей, уточнил Шишкин. Вместо 2,1 млрд рублей Татарстан вернет всего 120 млн рублей.

— Тенденция неплохая, платежи отодвигаются все дальше, и в итоге разговор идет о том, что освободившиеся средства будут использованы на инвестиции, — прокомментировал глава бюджетного Комитета Госсовета РТ Леонид Якунин.

«Тенденция неплохая, платежи отодвигаются все дальше», — прокомментировал Леонид Якунин

Члены комитета рекомендовали принять проект закона РТ «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета бюджетных кредитов». 23 сентября его вынесут на осеннее заседание парламента.

В настоящее время госдолг РТ составляет 85 млрд рублей по бюджетным кредитам и 11 млрд рублей — по госгарантиям.