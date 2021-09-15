Поставки газа по «Северному потоку — 2» еще не начнутся 1 октября
Поставки газа по «Северному потоку — 2» еще не начнутся 1 октября, сообщает RT со ссылкой на заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.
Ранее СМИ сообщали, что «Газпром» планирует старт поставок газа по первой нитке трубопровода 1 октября.
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) в сентябре получило документы на сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора. На их рассмотрение потребуется до четырех месяцев.
Строительство «Северного потока — 2» завершили утром 10 сентября.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым