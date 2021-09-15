Власти Нижнекамска планируют запретить строительство новых торговых центров

Фото: Олег Тихонов (архив)

Власти Нижнекамска намерены запретить строительство новых торговых центров в городе. Они планируют заняться ребрендингом уже существующих площадок.

По словам первого заместителя главы исполкома Нижнекамского района РТ Радмира Беляева, торговых центров в городе избыток, а свободной земли становится все меньше. В связи с этим власти намерены пойти на запрет строительства новых ТЦ.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Беляев добавил, что в планах создать на базе одного из торговых объектов Нижнекамска парк. Сами жители города предпочитают, чтобы вместо ТЦ строили детские спортивные учреждения, сообщают новости телеканала «НТР 24».

В августе в двух торговых центрах Нижнекамска, на проспектах Шинников и Химиков, выявили незаконные ломбарды. Они работали под видом комиссионных магазинов, без статуса некредитной финансовой организации, хотя фактически гражданам там предоставлялись краткосрочные займы под залог имущества.



Татьяна Демина