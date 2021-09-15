Новости бизнеса

17:29 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Власти Нижнекамска планируют запретить строительство новых торговых центров

16:18, 15.09.2021 3
Власти Нижнекамска планируют запретить строительство новых торговых центров
Фото: Олег Тихонов (архив)

Власти Нижнекамска намерены запретить строительство новых торговых центров в городе. Они планируют заняться ребрендингом уже существующих площадок.

По словам первого заместителя главы исполкома Нижнекамского района РТ Радмира Беляева, торговых центров в городе избыток, а свободной земли становится все меньше. В связи с этим власти намерены пойти на запрет строительства новых ТЦ.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Беляев добавил, что в планах создать на базе одного из торговых объектов Нижнекамска парк. Сами жители города предпочитают, чтобы вместо ТЦ строили детские спортивные учреждения, сообщают новости телеканала «НТР 24».

В августе в двух торговых центрах Нижнекамска, на проспектах Шинников и Химиков, выявили незаконные ломбарды. Они работали под видом комиссионных магазинов, без статуса некредитной финансовой организации, хотя фактически гражданам там предоставлялись краткосрочные займы под залог имущества.

Татьяна Демина
БизнесОбществоВластьНедвижимость Татарстан

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:36
    Правильно . На каждом углу торгаши , надоели . Больше садов и скаеров
    Ответить
  • Анонимно 16:38
    Давно пора! Уже сейчас на каждого горожанина по полтора магазина а ОНИ только что в раж вошли) все строят и строят! Никак не успокоятся.
    Ответить
  • Анонимно 16:48
    Давно пора. из всех осиановок сделали магазины. перед домами , вдольдомов везде где есть клочок земли понастроили магазины. А в новых часях города везде нужны сажать деревья. вдол домов дорог итд..Нуден толковый мэр.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок