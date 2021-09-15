В России определили первых победителей розыгрыша среди вакцинированных

В России объявили 500 победителей первого тиража розыгрыша денег среди привившихся от коронавируса. Уже сегодня на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье» можно будет узнать номера победивших сертификатов, сообщается на сайте Кабмина.

Розыгрыш проводился среди вакцинированных на основании Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак».

Компьютер для определения победителя использует алгоритм случайной выборки. Всего будет определена 1 тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.

Информация о выигрыше появится в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Также пользователи получат push-уведомления о выигрыше.

Получить выигрыш можно, предоставив данные банковской карты «Мир», не позднее трех месяцев с даты получения уведомления. Выплаты производят в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России осенью разыграют по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Ольга Плешкова