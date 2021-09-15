Марихуану могут исключить из числа запрещенных веществ для спортсменов

Марихуана может быть исключена из списка запрещенных веществ для спортсменов. Об этом сообщает «Рейтерс».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начнет пересмотр списка препаратов, запрещенных для применения в спорте, не ранее 2022 года. Исполком организации посчитал необходимым провести новые научные исследования по вопросу влияния каннабиноидов на выступления спортсменов.

До окончания экспертных мероприятий марихуана будет считаться допингом.

Пересмотр медицинского статуса для этих веществ стал возможен после возражений со стороны спортивного сообщества США. Ранее из-за положительного теста на марихуану 21-летняя американская спортсменка Шакарри Ричардсон была вынуждена пропустить Олимпийские игры в Токио. Она уверяла, что употребляла запрещенное вещество для того, чтобы справиться со смертью своей матери.

Отметим, что марихуана была добавлена в список допинга по классу S8. Это вещество не соответствует ни одному из трех установленных критериев WADA: если дает спортсмену несправедливое преимущество, если наносит вред здоровью и если противоречит духу спорта.

В России марихуана относится к списку запрещенных веществ, изъятых из гражданского оборота. В свое время Минздрав РФ предлагал внести поправки в законодательные документы страны по легализации каннабиноидов в медицинских целях, но получил отказ.

Ранее в Татарстане 26-летнего мужчину приговорили к лишению свободы за незаконное хранение марихуаны.