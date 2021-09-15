В единый день голосования в Казани продлят работу автобусов и троллейбусов

В единый день голосования, 19 сентября, наземный общественный транспорт в Казани будет работать по графикам выходного дня, однако его работу продлят до 23.30. Об этом сообщили в Комитете по транспорту исполкома.

С 13.00 до конца праздничных мероприятий будет усилена работа автобусных маршрутов №№10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60, трамвайных маршрутов №№5, 5а, 6 и троллейбусных маршрутов №№2, 13, следующих по проспекту Ямашева. Также усилят работу автобусных маршрутов №№62, 74, 75 и троллейбусного маршрута №1, следующих по улицы Чистопольской, автобусных маршрутов №№28, 28а, 43, 54, следующих по улице Амирхана.

В Ассоциации АТП РТ обратились к пассажирам с просьбой не прятать от кондукторов браслет «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем», обеспечивающий в дни выборов бесплатный проезд.

Ольга Плешкова