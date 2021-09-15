Перенесших COVID-19 включили в группу риска по гриппу

Фото: Максим Платонов

В стране снизилась «иммунная прослойка» людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, а переболевшие коронавирусом — новая группа риска для этой болезни, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения Российской Федерации. Но в этом году «иммунная прослойка» людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше — именно потому, что мало болели, — сказала она в интервью радио «Комсомольская правда».

Фото: Максим Платонов

В начале сентября в Нижнекамск поступило 6 680 доз вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» для взрослых и 6 400 доз для детей. Препарат доставлен в поликлиники.



Алексей Нечаев