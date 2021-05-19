Итоги дня: биткоин продолжает дешеветь, «Синтез» стал чемпионом России, перепись населения вновь переносят
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 19 мая.
- В Казани некоторых учеников после нападения на гимназию №175 собираются перевести из категории пострадавших в свидетели. Родители с этим не согласны — они начали активно поднимать в СМИ этот вопрос. Отмечается, что свидетели могут не получить полагающуюся компенсацию в несколько сотен тысяч рублей. По поводу переквалификации руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сказала: «Это решение принимается Следственным комитетом. У республики нет полномочий, в рамках следственных действий проходят допросы, и там принимают решение».
- Cтоимость биткоина сегодня резко снизилась. По состоянию на 15.56 (мск) криптовалюта стоила $33 850, на 18.33 (мск) — $36 963. По данным портала CoinDesk, она падала уже более чем на 25%, до $33,1 тысячи. Сегодня утром стоимость криптовалюты в ходе торговой сессии снизилась на 10,55%, до $40,4 тысячи.
- Президент России Владимир Путин согласился с инициативой первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь. Перепись неоднократно переносили — изначально планировалось ее проведение в октябре 2020 года, но затем сроки были сдвинуты на апрель 2021 года, а потом на сентябрь 2021 года.
- Сегодня в Казани эвакуировали гимназию №40. Это произошло из-за агрессивного ученика. Он начал вести себя неадекватно, угрожал взорвать школу. После в мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что ученик пришел на урок с электронной сигаретой и игнорировал замечания учительницы. Тогда она забрала сигарету, и ученик начал проявлять агрессию, в том числе кричать: «Я вас всех взорву». Школу проверили, опасных предметов обнаружено не было. Учебный процесс в гимназии восстановлен.
- В Казани сегодня вечером эвакуировали 7-ю городскую больницу из-за ложного вызова. Об этом сообщила мэрия столицы РТ в telegram-канале. В рабочем порядке была проведена проверка, которая показала, что в здании безопасно.
- Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино», умерла в возрасте 53 лет. Фильм «Приключения Буратино» вышел на экраны в 1976 году. Проценко была единственной среди детей, которая говорила в кадре сама: остальных переозвучивали другие актрисы.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что строить метро в российских городах-миллионниках на сегодняшний день не целесообразно. Следует сделать упор на железную дорогу, уверен он. Также он сообщил, что в России ввод жилья идет с опережением в 18% по отношению к уровню 2020 года.
- Следком Татарстана возбудил уголовное дело после гибели 45-летнего рабочего в результате падения люльки автовышки во время строительства объекта в ОЭЗ «Алабуга». Двое мужчин проводили сварочно-монтажные работы, находясь в люльке. По не установленной пока причине произошел обрыв люльки, в результате чего оба упали на землю с 10-метровой высоты. Один человек скончался, другого госпитализировали с множественными травмами.
- В Казани молодой человек упал с восьмого этажа общежития Казанского государственного энергетического университета. Об этом рассказали пользователи в соцсети. Студент умер до приезда скорой помощи, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана. Подробности случившегося выясняются.
- Отец полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии Бадри Кварацхелия заявил, что его сын в летнее трансферное окно точно покинет чемпионат России.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии стратегической сессии АО «Трансмашхолдинг» по цифровой трансформации рассказал о реализации проекта беспилотного метро в Казани. Минниханов заявил, что ожидает успешной реализации проекта.
- Депутаты Государственной думы на пленарном заседании поддержали выход России из Договора по открытому небу. Документ в ГД внес президент России Владимир Путин. В мае 2020-го США запустили процедуру выхода из соглашения и завершили ее 22 ноября. После этого в январе текущего года о выходе из соглашения заявила Россия. Документ предоставляет право странам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями.
- На ежегодной встрече с журналистами, приуроченной ко Дню печати, глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин затронул тему обращений населения о травмах, нанесенных животными. По его словам, только за три месяца 2021 года с повреждениями от животных обратилось порядка 1 600 человек. Число обращений увеличилось на 15%.
- Администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города возглавил Фанис Нурмухаметов. Нового главу района представил команде мэр Казани Ильсур Метшин. Ранее Фанис Нурмухаметов занимал пост первого заместителя главы районов.
- Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов поздравил коллег с профессиональным праздником — Днем печати Татарстана. Жизнь журналистов он назвал «горячей точкой». Он пожелал каждому профессионалу сочного стиля и небанального взгляда на вещи, которые привлекут читателей, зрителей и слушателей.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в республике. В сельских населенных пунктах и районных центрах, в том числе в городах республиканского значения, праздник пройдет 12—13 июня. В Набережных Челнах Сабантуй пройдет 19 июня, в Казани — 26 июня.
- Также Минниханов поручил проработать возможность строительства бассейна в казанской гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба. Сейчас соответствующие службы рассматривают этот вопрос.
- «Синтез» в гостях обыграл московское «Динамо» (10:8) во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России по водному поло. Команда официально защитила титул чемпиона страны и вновь завоевала чемпионство по итогам сезона-2020/21. Все подробности победы — в репортаже «Реального времени».
Алексей НечаевОбществоВластьПроисшествия Татарстан Метшин Ильсур РаисовичМухаметшин Фарид ХайрулловичМинниханов Рустам НургалиевичГалимова Лилия Камилевна
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