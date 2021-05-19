Умерла Татьяна Проценко — она сыграла Мальвину в фильме «Приключения Буратино»

Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино», умерла в возрасте 53 лет. Об этом РБК сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.

По его словам, актриса умерла сегодня утром в реанимации после трех лет борьбы с онкологией.

Дата и место прощания пока неизвестны.

Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. Окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа в 1992 году.

