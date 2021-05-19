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Умерла Татьяна Проценко — она сыграла Мальвину в фильме «Приключения Буратино»

15:38, 19.05.2021 2

Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино», умерла в возрасте 53 лет. Об этом РБК сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.

По его словам, актриса умерла сегодня утром в реанимации после трех лет борьбы с онкологией.

Дата и место прощания пока неизвестны.

Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. Окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа в 1992 году.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 май
    В школе, некоторых сильно накрашенных учительниц и школьниц называли - Мальвиной.
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  • Анонимно 21 май
    А почему бы грустными голубыми глазами не прочитать бы рекомендации Отца Онкологии? А предсказание Ванги-1990 (рак будет закован в железные цепи) кто будет читать и понимать? Ждёте когда Отец Онкологии умрёт?
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