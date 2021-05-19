Стоимость биткоина упала более чем на 25%

Cтоимость биткоина продолжает снижаться. По состоянию на 15.56 (мск) криптовалюта стоила $33 850, на 16.18 (мск) — $33 560. По данным портала CoinDesk, она упала уже более чем на 25%, до $33,1 тысячи.

Это связано с тем, что центробанк Китая опубликовал заявление трех ассоциаций банковской и интернет-индустрии, которые заявили, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты, пишет RT.

Сегодня утром стоимость криптовалюты в ходе торговой сессии снизилась на 10,55%, до $40,4 тысячи.



Татьяна Демина