Председатель Союза журналистов РТ поздравил коллег с Днем печати Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/ Роман Хасаев

Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов поздравил коллег с профессиональным праздником — Днем печати Татарстана. Поздравление есть в распоряжении «Реального времени».

В своем обращении от отметил, что корреспонденты первыми, вместе со спецслужбами, оказались около казанской гимназии №175 и сами рассказывали о трагедии со слезами на глазах.

«Именно мы, журналисты, можем многое сделать для того, чтобы подобное не повторялось. Мы действительно четвертая власть, ни больше, ни меньше. От нас во многом зависит, накроет ли общество черная туча негатива или все-таки сквозь темноту пробьется луч света и добра. Именно от журналистов все узнали о взрослых и маленьких героях, которые выстояли в этой ужасной драме. И во многом после наших статей и репортажей выстроились очереди в пункты переливания крови и выросли горы цветов в память о погибших. А это значит, что на борьбу со страшным злом встали не только учителя, но и вся огромная страна», — сказал Аминов, выразив слова благодарности.

Жизнь журналистов он назвал «горячей» точкой. Он пожелал каждому профессионалу сочного стиля и небанального взгляда на вещи, который принесет читателей, зрителей и слушателей.

«В наш профессиональный праздник я хочу пожелать всем работникам СМИ Татарстана здоровья, упорства в достижении своих целей, интересных встреч, оптимизма и просто счастливого случая, который иногда творит чудеса. Умейте отличать правду от лжи, истину — от клеветы, вечное — от сиюминутного. И, конечно же, успехов и достижений в нашей нелегкой, но самой интересной в мире профессии!» — заключил Аминов.

Ольга Плешкова