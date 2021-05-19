В Татарстане утвердили даты празднования Сабантуя

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в республике. Соответствующий указ размещен на сайте главы РТ.

В сельских населенных пунктах и районных центрах, в том числе в городах республиканского значения, праздник пройдет 12—13 июня. В Набережных Челнах Сабантуй пройдет 19 июня, в Казани — 26 июня.

Минниханов поручил правительству Татарстана обеспечить организацию праздничных мероприятий с соблюдением антикоронавирусных мер.

Фото: Максим Платонов

В прошлом году Сабантуй прошел 4 июля. Власти решили провести все основные празднества в онлайн-режиме из-за сохранившейся опасности пандемии коронавируса. В то же время запрет на проведение массовых мероприятий распространялся только на крупные населенные пункты.