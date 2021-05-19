Следком Татарстана возбудил уголовное дело после гибели рабочего на стройке в ОЭЗ «Алабуга»

Следком Татарстана возбудил уголовное дело после гибели 45-летнего рабочего в результате падения люльки автовышки во время строительства объекта в ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной версии, двое мужчин, находясь в люльке, проводили сварочно-монтажные работы. По не установленной пока причине произошел обрыв люльки, в результате чего оба упали на землю с 10-метровой высоты. Один человек скончался, другой госпитализирован с множественными травмами.



Ранее в Альметьевске следователи возбудили уголовное дело после гибели 28-летнего рабочего во время проведения работ по демонтажу здания бывшего автотранспортного предприятия.



Алексей Нечаев