Госдума поддержала денонсацию Договора по открытому небу

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании поддержали выход России из Договора по открытому небу. Документ в ГД внес президент России Владимир Путин.



Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что после выхода США из Договора в нем остались лишь страны НАТО, которые могут совершать облеты и передавать данные Америке. Поэтому решение выхода из ДОН он считает правильным:

— Но, с другой стороны, надо и совесть знать. Сами вышли, а Россию они будут мониторить и дальше? Надо выходить и, более того, дальше говорить только на основе отношений, которые будут строиться не в рамках двойных стандартов, как сейчас, а на равноправии.

Фото: duma.gov.ru

Володин назвал день выхода из ДОН историческим и отметил, что для страны остается важной возможность принятия самостоятельных решений, сообщается на сайте Госдумы.

«Реальное время» сообщало о намерении ГД рассмотреть денонсацию по ДОН 18 мая. В мае 2020-го США запустили процедуру выхода из соглашения и завершили ее 22 ноября. После этого в январе текущего года о выходе из соглашения заявила Россия. В апреле МИД сообщал о том, что Россия выйдет из ДОН до конца мая.

Маргарита Голвоатенко