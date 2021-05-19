Метшин представил нового главу администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города возглавил Фанис Нурмухаметов. Нового главу района представил команде мэр Казани Ильсур Метшин.
Ранее Фанис Нурмухаметов занимал пост первого заместителя главы районов.
Напомним, прежний глава районов Тимур Алибаев назначен исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ. Алибаев будет исполнять обязанности руководителя вуза до утверждения ректора в установленном порядке.
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