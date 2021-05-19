Хуснуллин: ввод жилья в России идет с опережением в 18%

Фото: Максим Платонов (архив)

В России ввод жилья идет с опережением в 18% по отношению к уровню 2020 года, отчитался об итогах работы за первые четыре месяца 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

Российский лидер 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию заявил, что «чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей». Он отметил, что цель — ежегодно вводить по 120 млн кв. м жилья.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Хуснуллин прокомментировал слова президента. По его мнению, эту цель возможно достичь раньше 2029 года, если в стране сложится благоприятная экономическая обстановка, при которой будут расти экономика и доходы граждан.

В Минстрое возможный объем жилищного строительства в регионах России с учетом оценки работы по развитию территорий оценили почти в 200 млн кв. метров.



Татьяна Демина