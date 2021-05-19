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Хуснуллин заявил, что строить метро в городах-миллионниках пока не целесообразно

14:38, 19.05.2021 5
Хуснуллин заявил, что строить метро в городах-миллионниках пока не целесообразно
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что строить метро в российских городах-миллионниках на сегодняшний день не целесообразно. Следует сделать упор на железную дорогу, уверен он.

Об этом Хуснуллин заявил на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в Генплане Казани заложили строительство 26 новых станций метро до 2040 года. На первом этапе появятся четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика» (с пересадкой на действующую станцию «Дубравная»), «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». Станции метро будут строить открытым способом, реконструируют улично-дорожную сеть в районах.

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани и выдала положительное заключение. Ввести в эксплуатацию участок планируется через шесть лет.

Татьяна Демина
ОбществоВластьИнфраструктура
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 19 май
    Марат, ты не прав!
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  • Анонимно 19 май
    Все правильно метро надо в Москве и Питере строить а холопам можно и пешком походить чтобы тонус не теряли .
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  • Анонимно 19 май
    Ростов на Дону не хуже Казани.
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  • Анонимно 19 май
    О чем он поет? И всё мимо
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  • Анонимно 20 май
    Пусть купит себе ешака и ездит на нём, умник, а нам нужно только метро. Хотя бы половину бюджета города и республики метрострою отдали!
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