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Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь

15:48, 19.05.2021
Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь
Фото: kremli.ru

Президент России Владимир Путин согласился с инициативой первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом пишет ТАСС.

Сегодня Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он отметил, что перепись по времени проведения совпадает с избирательной кампанией в Госдуму.

Отметим, что перепись неоднократно переносили — изначально планировалось ее проведение в октябре 2020 года, но затем сроки были сдвинуты на апрель 2021 года, а потом на сентябрь 2021 года.

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