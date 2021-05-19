Минниханов: «Мы ожидаем успешной реализации проекта беспилотного метро в Казани»

Фото: пресс-служба президента РТ (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии стратегической сессии АО «Трансмашхолдинг» по цифровой трансформации рассказал о реализации проекта беспилотного метро в Казани.



Минниханов отметил, что АО «Трансмашхолдинг» — стратегический партнер республики в сфере развития городского общественного транспорта и один из крупнейших российских производителей подвижного состава. Минниханов подчеркнул компетенции «Трансмашхолдинга» в вопросах создания поездов метро, электропоездов, трамваев.

«Мы ожидаем успешной реализации нашего совместного проекта создания беспилотного метро в Казани», — сказал Минниханов и подчеркнул важность развития сотрудничества Иннополиса и «Трансмашхолдинга» в области подготовки кадров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае «Реальное время» сообщало, что Казань станет пилотным городом в России по внедрению «умных» систем в метро.

Маргарита Головатенко