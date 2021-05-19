Мухаметшин: число обращений по укусам животных в I квартале 2021 года возросло на 15%

На ежегодной встрече с журналистами, приуроченной к Дню печати, глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин затронул тему обращений населения о повреждениях, нанесенных животными.

«Ветеринарным контролем в прошлом году было зарегистрировано 1 410 обращений. В первом квартале этого года число обращений возросло на 15%. В прошлом году в медицинские учреждения по поводу повреждений, нанесенных животными, обратились 9 960 человек — детей и взрослых», — сообщил Мухаметшин.

По его словам, только за три месяца 2021 года с повреждениями от животных обратились порядка 1 600 человек. Увеличение обращений отмечается в 20 муниципальных образованиях республики.

Он обратился к СМИ с просьбой аккуратного освещения этой темы, а еще к заводчикам животных с просьбой о более бережном отношении к животным. По его словам, животное, привыкшее к человеческой ласке, становится агрессивным после того, как его бросили.

По его словам, до сентября должно быть проверено соблюдение требований законодательной области по ответственному обращению с животными. Также Мухаметшин сообщил, что, по самым минимальным подсчетам, для создания по всему Татарстану приютов для животных необходимо 2,2 млрд рублей. По вопросу финансирования планируется обращаться в федеральный центр.

В мае в Набережных Челнах прокуратура открыла горячую линию по вопросам отлова безнадзорных животных в связи с участившимися случаями нападения бездомных собак на людей.

Маргарита Головатенко