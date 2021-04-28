Итоги дня: Хуснуллин об укрупнении регионов, вакцина «КовиВак» в Татарстане, дивиденды «Татнефти»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 28 апреля:
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению Россию, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — считает он. В качестве аргумента в пользу изменения территориально-административного деления страны он привел Курган: «Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга». После представитель вице-премьера Марата Хуснуллина объяснил его позицию об объединении регионов, заявив, что предложение объединить субъекты России не рассматривается в Кабмине РФ. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн резко отреагировал на предложение Хуснуллина объединить ЕАО с Хабаровским краем. По его словам, такие решения должны принимать только жители регионов. Только местные жители могут инициировать объединение российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. Политолог Марат Баширов, комментируя слова вице-премьера РФ об объединении регионов, заявил, что управлять крупными субъектами и развивать их гораздо проще.
- По итогам I квартала предприятия нефтегазохимического комплекса получили рекордную выручку в 500 млрд рублей, сообщил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров компании. По его словам, высокий показатель обеспечен «положительной динамикой цен на внешних рынках и валютным курсом». При этом темпы производства в отрасли продолжают отставать. По словам гендиректора ТНХИ-Х, объем выпуска снизился от уровня 2019 года на 3%, а у базовых предприятий — на 6%. Также Яруллин сообщил, что крупные инвестиционные проекты в нефтегазохимическом комплексе Татарстана могут получить господдержку через механизм заключения соглашений о защите инвестиций (СПИК).
- Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь высказался за введение четырехдневной рабочей недели. Бывший президент и премьер-министр РФ считает, что надо дать возможность перейти на четырехдневку тем работодателям, которые к этому готовы. Медведев не раз поднимал идею четырехдневной рабочей недели и в начале февраля заявил, что пандемия оживила ее. Аналитики выяснили, что все больше россиян поддерживают инициативу — семь из десяти работающих пять дней в неделю считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня.
- Прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция. По мнению ведомства, это произошло в период с 2011 по 2020 год. На этих заводах хранилась продукция, которая принадлежала болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. «Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину», — заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.
- Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Татарстан. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Всего в регион было привезено 1,5 тыс. доз вакцины, которые распределили в Казани. Вся партия израсходована. Татарстан ожидает новой поставки — ее сроки неизвестны.
- Инициативу представителей отрасли о начале вакцинации персонала поддерживает Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, сообщил член ассоциации, директор кафе «Сказка» Михаил Шарипов. «Мы хотим донести, что сообщество много делает для того, чтобы ограничения по режиму работы уже наконец-то сняли, как это давно сделали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск и другие города», — сказал Шарипов.
- В 295 домах Казани в текущем году пройдет капитальный ремонт. Всего на него будет потрачено более 2,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города. Отмечается, что в прошлом году ремонт сделали только в 274 домах. Также в мэрии города попросили местных жителей следить за ходом капитального ремонта и сообщать о проблемах.
- В Казани начались работы по демонтажу успевших стать знаменитыми заборов. Заборы убирают уже в нескольких точках города: так, работы ведутся на Островского, рядом с католическим храмом, а также вдоль улицы Вишневского. О «дезаборизации» Казани речи не идет: как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ГИБДД по Казани, в городе проходят работы по обновлению ограждений. В мэрии города назвали стоимость этих работ: 100 млн рублей на знаки и новые заборы. Источник финансирования — бюджет республики, заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс».
- Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Казань. В Международном аэропорту города его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр прибыл в столицу Татарстана для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Казани 29—30 апреля. В среду в Казань также прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.
- Министерство энергетики России выступило против переноса сроков запуска мусоросжигающих заводов в Казани и Подмосковье. В ведомстве заявили, что необходимо доказать факт проблем с поставкой оборудования из-за пандемии. Минфин предложил отложить финансирование строительства 25 заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО), пока полностью не заработают первые пять — в Казани и Подмосковье. «Дочка» «Ростеха», «РТ-Инвест», рассчитывает запустить их до конца 2023 года.
- Многократная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина попала в неприятную ситуацию в матче финала чемпионата мира в Польше. В ходе ее игры против полячки Натальи Садовской организаторы убрали российский флаг со стола, а также отклеили стикер с изображением российского триколора. Инцидент произошел в прямом эфире во время трансляции. Позже организаторы объяснили свой поступок просьбой со стороны бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки. По словам экс-президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого, FMJD (Всемирная организация шашек) могла лишиться членства в WADA, если бы проигнорировала просьбу. Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения.
- Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год с учетом уже выплаченных за шесть месяцев того же года. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Компания может выплатить 2224% к номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций. При их стоимости в 1 рубль выплата за каждую акцию составит 22,24 рубля.
- Два сотрудника посольства Литвы, три сотрудника посольства Словакии, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны покинуть территорию России в семидневный срок. «Сказано, что решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», — отметили в МИД России.
- В центре Казани в четверг и пятницу, 29 и 30 апреля, возможны ограничения движения на некоторых участках дорог. Это связано с проведением в столице Татарстана заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза. Водителям необходимо следовать сигналам регулировщиков. Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
- Мэр Нижнекамска Айдар Метшин прокомментировал слияние ТАИФа и СИБУРа. «Гипотетически, как и сказал президент Татарстана, это только во благо. Потому что сырьевая составляющая СИБУРа очень мощная. А с точки зрения перспектив развития, реализации начатых инвестиционных проектов — как «Этилен 600» — они будут завершены, это предусмотрено соглашением о намерениях», — сказал он.
- В мессенджере Telegram уже в мае появятся групповые видеозвонки. Так, Telegram планируется сделать «мощной платформой для групповых видеозвонков»: пользователям обещают современный инструмент видео-конференц-связи с шифрованием, шумоподавлением, а еще поддержкой настольных компьютеров и планшетов.
Алексей НечаевОбщество Татарстан Метшин Айдар РаисовичАссоциация рестораторов и отельеров Республики ТатарстанЯруллин Рафинат СаматовичМинниханов Рустам НургалиевичТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНАХуснуллин Марат ШакирзяновичЛопушов Дмитрий Владимирович
комментарии
Как можно ради карьеры выступать против тех, кто тебя поднимал?
А ведь его вырастил Татарстан, именно Татарстан.
А он выступает против регионов.
Давно пора объединить ТАССР и БАССР в Казанскую губернию.