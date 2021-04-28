Песков прокомментировал вопрос объединения регионов

Только местные жители могут инициировать объединение российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

Представителю Кремля процитировали слова Хуснуллина об укреплении регионов.

— Существуют разные экспертные точки зрения, в том числе и такая точка зрения, которую озвучил Хуснуллин, — ответил Песков, сообщил «Интерфакс».

Также он отметил, что в некоторых регионах объединение может быть эффективным.

— Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов, — добавил Песков.

Хуснуллин сообщил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению России, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — сказал он. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн резко отреагировал на это предложение. Гольдштейн отметил, что от высокопоставленного чиновника федерального уровня «неожиданно услышать» о нежелании заниматься конкретным регионом.



Алексей Нечаев