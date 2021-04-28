Политолог об объединении регионов: «Теряют чиновники, это правда, но люди получают гораздо больше»

Политолог Марат Баширов, комментируя слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина об объединении регионов, заявил, что управлять крупными субъектами и развивать их гораздо проще.

— Маленький регион, за исключением нефтегазовых, это всегда дотационный регион, они сами не зарабатывают. Когда их присоединяют к крупному региону, соответственно, выравниваются возможности. Теряют чиновники, это правда, но люди получают гораздо больше, — отметил политолог.

По его словам, при объединении регионов обязательно нужно учитывать особенности национального характера и мнение жителей каждого отдельного субъекта

— Он (Хуснуллин, — прим. ред.) просто честный и откровенный чиновник, который сказал правду. Это личное мнение человека, который честно относится к своей работе и говорит о тех проблемах, которые существуют, — цитирует Баширова «РИА Новости».

Вчера Хуснуллин сообщил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению России, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — сказал он. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн резко отреагировал на это предложение. Гольдштейн отметил, что от высокопоставленного чиновника федерального уровня «неожиданно услышать» о нежелании заниматься конкретным регионом. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что только местные жители могут инициировать объединение российских регионов.