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В Татарстан прибыл премьер-министр Казахстана

16:53, 28.04.2021
В Татарстан прибыл премьер-министр Казахстана
Фото: пресс-служба президента РТ

В Татарстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Его встретил президент РТ Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Мамин прилетел, чтобы принять участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.

В мероприятии также примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Он и главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в ЕАЭС.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прилетел в столицу Татарстана с утра.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
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