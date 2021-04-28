В Татарстан прибыл премьер-министр Казахстана
В Татарстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Его встретил президент РТ Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба руководителя региона.
Мамин прилетел, чтобы принять участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.
В мероприятии также примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Он и главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в ЕАЭС.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прилетел в столицу Татарстана с утра.
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