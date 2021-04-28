В правительстве не рассматривают вопрос объединения регионов
Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина объяснил его позицию об объединении регионов. Предложение объединить субъекты России не рассматривается в Кабмине РФ.
«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — цитирует представителя вице-премьера РБК.
Хуснуллин сообщил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению России, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — сказал он. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн резко отреагировал на это предложение. Гольдштейн отметил, что от высокопоставленного чиновника федерального уровня «неожиданно услышать» нежелание заниматься конкретным регионом.
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