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В правительстве не рассматривают вопрос объединения регионов

11:10, 28.04.2021 1
В правительстве не рассматривают вопрос объединения регионов
Фото: realnoevremya.ru

Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина объяснил его позицию об объединении регионов. Предложение объединить субъекты России не рассматривается в Кабмине РФ.

«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — цитирует представителя вице-премьера РБК.

Хуснуллин сообщил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению России, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — сказал он. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн резко отреагировал на это предложение. Гольдштейн отметил, что от высокопоставленного чиновника федерального уровня «неожиданно услышать» нежелание заниматься конкретным регионом.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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