Яруллин Рафинат Саматович
Общая информация
Родился 5 марта 1943 году в г. Можга Удмуртской АССР.
Образование:
1970 год — Казанский химико-технологический институт
1981 год — Московский институт управления
Владеет немецким языком.
Трудовая деятельность:
В 1960 — 1970 гг. — рабочий ОРСа Бондюжского химзавода «Свет», г. Менделеевск.
В 1970 — 1994 гг. — мастер-технолог, начальник смены, начальник цеха, главный инженер, начальник производственного управления ОАО «Нижнекамскнефтехим».
С 1994 г. — генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
Сопредседатель научно-технического совета ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Член совета директоров ряда предприятий нефтехимического комплекса РТ. Президент Ассоциации некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный кластер».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420045, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29а, а/я 113
- Телефон: (843) 272-41-74
- Email: admin@tnhi.mi.ru
- Сайт: www.tnhi.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018