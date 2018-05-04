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Яруллин Рафинат Саматович

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Яруллин Рафинат Саматович

Общая информация

Родился 5 марта 1943 году в г. Можга Удмуртской АССР.

Образование:

1970 год — Казанский химико-технологический институт

1981 год — Московский институт управления

Владеет немецким языком.

Трудовая деятельность:

В 1960 — 1970 гг. — рабочий ОРСа Бондюжского химзавода «Свет», г. Менделеевск.
В 1970 — 1994 гг. — мастер-технолог, начальник смены, начальник цеха, главный инженер, начальник производственного управления ОАО «Нижнекамскнефтехим».
С 1994 г. — генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Сопредседатель научно-технического совета ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Член совета директоров ряда предприятий нефтехимического комплекса РТ. Президент Ассоциации некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный кластер».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420045, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29а, а/я 113
  • Телефон: (843) 272-41-74
  • Email: admin@tnhi.mi.ru
  • Сайт: www.tnhi.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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