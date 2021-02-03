Почти 70% казанцев заявили о способности выполнять работу пятидневки в четыре дня

Фото: Максим Платонов

Идея Медведева о четырехдневке живет больше года

Около 70% казанцев полагают, что способны справиться за четыре дня со всем объемом работ, который приходится на пятидневную рабочую неделю, — такие данные сообщили «Реальному времени» в рекрутинговом сервисе SuperJob. В этом плане результат Казани незначительно отличается от результатов опроса по всей России: если в столице Татарстана твердо ответили «да, смогу» 68% опрошенных, то по всей России — ровно 70%.

Многолетнюю дискуссию о четырехдневной рабочей неделе на днях вновь активизировал экс-президент и глава правительства России, зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Он заявил, что «пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики».

Многолетнюю дискуссию о четырехдневной рабочей неделе на днях вновь активизировал экс-президент и глава правительства России Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

— Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на «удаленку» и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся. Но это не значит, что мы завтра должны сразу же перейти к этому, потому что когда я это сформулировал, сразу же посыпались упреки: «Куда нам сейчас, на какие четыре дня, мы и в пять-то дней не укладываемся, а надо, чтобы экономика росла… — заявил Медведев.

Напомним, что в период наиболее жестких ограничительных мер многие промышленные предприятия, в том числе и в Татарстане, уже переходили на четырехдневную рабочую неделю — впрочем, со смягчением мер все вернулось на круги своя. Однако инициативы о внедрении четырехдневки в промышленности республики звучали и до пандемии.

Стоит добавить, что Медведев в 2019 году, еще будучи главой правительства, и дал начало бурному обсуждению идеи четырехдневной рабочей недели. Он заявлял, что за таким форматом будущее, и ссылался на пример Генри Форда, который более 100 лет назад сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов. И тогда, и сейчас Медведев также ссылался на историю СССР: тогда была шестидневка, а потом произошел переход на пятидневку.

Инициативы о внедрении четырехдневки в промышленности республики звучали и до пандемии. Фото Максима Платонова

Четырехдневка набирает популярность у россиян

И уже тогда бизнес и экспертное сообщество относились к идее как минимум неоднозначно, или же вовсе открыто критиковали. Сейчас же, по данным опроса, идею четырехдневки полностью поддерживают 48% россиян, причем женщины чаще мужчин (53% и 43% соответственно). Авторы исследования отмечают, что уровень поддержки у четырехдневки стал выше, чем три месяца назад — тогда в пользу инициативы высказывались только 40% опрошенных.

В Казани же четырехдневную рабочую неделю поддержали 46% респондентов, еще 17% затруднились ответить. Резко против высказались 37% опрошенных.

Опрос представителей работодателей показал, что 4-дневную рабочую неделю уже внедрили 4% организаций. В 1 из 100 компаний сокращенная рабочая неделя была введена на некоторое время, но сейчас всех вернули на обычный график. В 13% компаний обсуждали такое нововведение: в т.ч. 4% посчитали его допустимым, а 9% отказались от этой идеи.

Рассказывая о своих планах на третий выходной, практически 32% хотели бы посвятить время семье. По 18% россиян в освободившийся день будут отдыхать или подрабатывать.

Александр Артемьев