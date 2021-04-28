Предприятия нефтегазохимического комплекса получили рекордную выручку в 500 млрд

По итогам I квартала предприятия нефтегазохимического комплекса получили рекордную выручку в 500 млрд рублей, сообщил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров компании. По его словам, высокий показатель обеспечен «положительной динамикой цен на внешних рынках и валютным курсом».

При этом темпы производства в отрасли продолжают отставать. По словам гендиректора ТНХИ-Х, объем выпуска снизился от уровня 2019 года на 3%, а у базовых предприятий — на 6%. Так, с минусом закончили квартал ТАИФ-НК (на 12%), «Татнефть» (на 11%), ТАНЕКО (на 4%), Химзавод имени Карпова (на 10%). Наименьший спад у «Казаньоргсинтеза» — минус 3% к соответствующему уровню 2020 года. С ростом производства завершили первый квартал 6 крупных предприятий, следовало из слайдов. «Нижнекамскнефтехим» увеличил выработку на 9%, «Аммоний» — на 3%, шинный комплекс «Татнефти» — на 3,5%, «Нижнекамсктехуглерод» — на 17%.

Налоговые отчисления в консолидированный бюджет РТ выросли в 1,7 раза, но их размер докладчиком не назывался.

Ранее президент России Владимир Путин призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов.

