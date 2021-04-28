Глава ЕАО резко отреагировал на предложение Хуснуллина об объединении с Хабаровским краем

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн резко отреагировал на предложение вице-премьера Марата Хуснуллина объединить ЕАО с Хабаровским краем. По его словам, такие решения должны принимать только жители регионов.

Гольдштейн отметил, что от высокопоставленного чиновника федерального уровня «неожиданно услышать» нежелание заниматься конкретным регионом, конкретно Еврейской автономной областью.

«Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители, и решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина»,— приводит его слова пресс-служба правительства региона.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению России, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — сказал он.

Ольга Плешкова