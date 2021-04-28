В финале ЧМ по шашкам убрали российский флаг со стола прямо походу матча

Многократная чемпионка мира Тамара Тансыккужина попала в неприятную ситуацию в матче финала чемпионата мира по шашкам в Польше.

По ходу ее игры против полячки Натальи Садовской организаторы убрали российский флаг со стола, а также отклеили стикер с изображением российского триколора. Инцидент произошел в прямом эфире во время трансляции.

Позже организаторы объяснили свой поступок просьбой со стороны бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки. По словам экс-президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого, FMJD (Всемирная организация шашек) могла лишиться членства в WADA, если бы проигнорировала просьбу.

Отметим, что уроженка Набережных Челнов, ныне выступающая за Башкирию, пока проигрывает в финале Садовской со счетом 16:32. Для победы одной из претенденток на титул надо набрать 54 очка, при этом за каждую победу дается 12 баллов.